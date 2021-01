Jorge Jesus e Sérgio Conceição escaparam a susto provocado pela Covid-19

Nos últimos dias, Jorge Jesus e Sérgio Conceição apresentaram sintomas compatíveis com a Covid-19, mas ambos os técnicos escaparam ao susto, acabando por testar negativo. No caso do treinador do Benfica, esta situação surgiu inserida num surto que escalou no seio do plantel benfiquista e também da equipa técnica, pelo que a sua presença em Leiria, para o jogo frente ao Sp. Braga, chegou a estar em risco.





Já o treinador dos dragões, não orientou o treino de quarta-feira, após apresentar indícios gripais. No entanto, não foi detetada a presença do SARS-CoV-2 na amostra recolhida aquando da realização do teste.Dos treinadores dos três grandes, até ao momento apenas Rúben Amorim esteve infetado, em setembro passado.Até ver, a equipa técnica do FC Porto foi aquela em que a Covid-19 menos impacto teve, uma vez que apenas Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes, esteve infetado. Nos casos de Benfica e Sporting, a situação foi diferente. Nas águias, João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira testaram positivo, ao passo que nos leões Gonçalo Álvaro e Carlos Fernandes estiveram infetados.