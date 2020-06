Jorge Meireles assina contrato profissional com o FC Porto

O FC Porto continua a blindar os mais valiosos jogadores dos escalões de formação e, depois de assinar contrato profissional com Gabriel Brás, Marco Cruz e Francisco Guedes, deu mais um passo nesse sentido ao segurar Jorge Meireles até 2023.





O emblema azul e branco e o médio, de apenas 16 anos, assinaram um contrato profissional válido para as próximas três temporadas, sendo que, nesta primeira época, Jorge Meireles irá ficar ao serviço dos sub-17 azuis e brancos.Na última campanha, ao serviço do Padroense, Jorge Meireles realizou 22 jogos e marcou oito golos. Aos meios oficiais do FC Porto, o jovem médio revelou estar feliz por este passo. "É um orgulho enorme. Desde pequenino que era um sonho que tinha. Isto só me traz mais responsabilidade e agora tenho que trabalhar para conseguir os meus objetivos futuros", apontou."O maior objetivo de todos os jogadores que estão aqui, no clube, é chegar à equipa A e vou trabalhar arduamente, todos os dias, para conseguir esse objetivo", acrescentou.