Jorge Mendes decide Zaidu

Zaidu tem vontade de representar o FC Porto e em Portugal não deverá ter outro destino, mas nos últimos dias a pressão resultante de propostas do estrangeiro tem aumentado, pelo que a palavra de Jorge Mendes será decisiva no desfecho do processo relativo ao seu futuro.

O superagente está a conduzir todas as negociações em torno do lateral-esquerdo, que passou a representar a meio da época, tendo plena consciência do que Zaidu pretende para a sua carreira. No entanto, há clubes de Espanha, Itália e Grécia dispostos a fazer esforços financeiros importantes pelo jogador. Nesse sentido, nos próximos dias todas as possibilidades terão de ser ponderadas, até porque o FC Porto continua impedido de concluir a transferência junto do Santa Clara devido às limitações impostas pela UEFA.