Jorge Tello aborda polivalência de Corona no FC Porto

Jorge Tello, elemento da seleção mexicana, esteve presente no World Scouting Congress e abordou o facto de Corona estar a ser utilizado em mais do que uma posição no FC Porto.





"Nas seleções precisamos de ter o modelo muito bem definido e que aquele conjunto de jogadores que normalmente são chamados, no qual se insere o Corona, joguem com frequência e num modelo semelhante ao nosso. Considero que o fato de um jogador atuar em diferentes posições, como tem acontecido com o Corona, não é positivo", referiu.