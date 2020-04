Jorginho sente que Ibson foi vítima das vitórias

Jorginho, médio brasileiro que passou pelo FC Porto entre 2005 e 2007, esteve esta quarta-feira na FC Porto TV, juntamente com Helton, e recordou o seu trajeto no clube. No Dragão conheceu "muitos craques" e outros que, apesar da qualidade, acabaram por não ter tanto impacto como poderiam ter tido. Ibson foi um deles.





"Os craques eram o Quaresma... O Lucho, que era excecional... O Benny McCarthy, que fazia coisas muito diferentes. Depois, na minha opinião porque teve poucas oportunidade, o Ibson teve menos destaque do que poderia ter conseguido. Não que se aplicasse mais ou menos nos treinos. Não teve mais impacto porque as equipas do Co Adriaanse e do Jesualdo Ferreira não perdiam, então era muito difícil entrares, ganhar um lugar, mesmo dando o máximo", afirmou Jorginho, não esquecendo por fim os craques da baliza, como o seu companheiro de conversa: "Tivemos sempre guarda-redes excelentes. O Helton era uma fenómeno. Mesmo nos treinos, como conheces bem os guarda-redes, podes pensar que é mais fácil batê-los, mas não. Era muito difícil mesmo."