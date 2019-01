Jornal espanhol diz que Éder Militão já deu o sim ao Real Madrid

Éder Militão já deu o sim ao Real Madrid para a próxima temporada, anuncia o 'As'. O jornal revela que o central brasileiro do FC Porto assumiu "um compromisso verbal" com os merengues e que vai assinar um contrato com o Real Madrid válido até 2025.Recorde-se que, até 31 de maio – e após 15 de julho –, a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros de Éder Militão tem uma penalização de 50 por cento, o que, na prática, corresponde a uma cláusula de 75 milhões de euros. Caso queira concretizar a compra do passe de Éder Militão nos próximos dias ou mesmo semanas, o Real Madrid está então obrigado a medir argumentos com a SAD portista.