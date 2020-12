Jornal inglês avança que FC Porto arrisca castigo da UEFA por 'boca' no túnel do Etihad

Os encontros entre FC Porto e Manchester City estão longe de serem esquecidos até pelo ambiente 'quentinho' fora das quatro linhas. Este sábado, o 'The Sun' avança que os dragões arriscam ser castigados pela UEFA à conta de um alegado episódio que terá ocorrido no jogo no Etihad.





Escreve o jornal inglês que após o jogo de 21 de outubro que terminou com uma vitória dos citizens por 3-1 , elementos da estrutura do FC Porto terão dirigido críticas à equipa de arbitragem, liderada por Andris Treimanis, já no túnel para os balneários, uma situação que terá sido observada pelos delegados da UEFA. "Só comem m...", terá sido audível, segundo escreve o 'The Sun', e escrito no relatório de jogo.Recorde-se que também o jogo desta terça-feira, no Dragão, entre as duas equipas também se fez no plano mediático com acusações de parte a parte entre os clubes. Os portugueses, na sua newsletter ‘Dragões Diário’, criticaram a arbitragem, acusaram Fernandinho de falta de "classe ou noção" na sequência das declarações do médio na véspera e também tiveram a Sport TV em ponto de mira por ter lançado "um passatempo (ou provocação)" oferecendo "uma camisola de um adversário que é conhecido internacionalmente por ter sido condenado por racismo". A referência implícita a Bernardo Silva fez estalar o verniz. Considerando que o FC Porto fez "críticas equivocadas" a alguns dos seus jogadores e ao seu treinador, o Manchester City recordou um episódio passado com Balotelli, no Dragão. "Em 2012, quando nos encontrámos, foi a negação do clube face ao claro comportamento racista dos seus adeptos, pelo qual foram investigados e multados", apontaram os citizens, secundados pelo seu ex-jogador Lescott nas suas redes sociais.Por fim, referir ainda que o bate-boca entre Pep Guardiola e Sérgio Conceição nas suas declarações após o final da partida teve também repercussão em alguns sites estrangeiros.