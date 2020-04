José Bosingwa: «O Co Adriaanse era um génio, mas falhava na relação humana»

A passagem de Co Adriaanse marcou José Bosingwa, por várias razões. Umas melhores do que outras, tal como o próprio fez questão de revelar no "FC Porto em Casa".





"Não havia relação com Co Adriaanse. Toda a gente sofreu com ele. Ele tinha isso de bom também porque não havia diferença de tratamento para ninguém. Tratava todos da mesma forma. Ele era um génio, um génio da tática, de metodologia de treino, génio na leitura de jogo, que é onde os jogadores têm mais dificuldades. Em mudar o jogo com uma substituição, era génio. Só falhava na relação humana", lembrou o antigo lateral.