José Bosingwa: «O Couceiro disse-me que se queria ganhar dinheiro tinha de ser a lateral»

José Bosingwa ganhou fama no futebol a lateral-direito, mas essa nem sempre foi a sua posição. O antigo defesa do FC Porto, que passou também pelo Chelsea, sempre foi muito polivalente e jogou, várias vezes, a médio e a ala-direito, mas houve uma conversa com Couceiro que mudou tudo e o atirou para a lateral.





"Quando chega o Couceiro, estava o Seitaridis, que tinha sido o melhor lateral do Euro 2004. E o Couceiro diz-me: 'vais ter de jogar a defesa-direito'. E eu pedi para não acontecer porque não gostava. E ele disse que ia apostar em mim e as palavras exatas foram: 'Um dia se quiseres ganhar dinheiro no futebol, tem de ser a defesa-direito'. E eu aceitei. Queria era jogar", explicou Bosingwa, em declarações ao programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV.Uma adaptação que depois se revelou profícua e à qual o internacional português acabou por se moldar."Depois comecei a achar piada. Apanhava o jogo de frente e acabei por gostar", revelou.