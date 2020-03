José Fernando Rio: «Acabei de fazer uma das coisas mais importantes da minha vida»

José Fernando Rio entregou, na tarde desta terça-feira, a sua lista às eleições para os órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2020/2024. O candidato não escondeu o orgulho que sentiu neste dia, agradecendo a todos os que o acompanham e tornaram tudo isto possível.





"Acabei de fazer uma das coisas mais importantes da minha vida, candidatar-me à presidência do FC Porto. É, por isso, um dia muito feliz. Faço-o acompanhado de um grupo de sócios de grande qualidade, competência e devoção ao clube. Devo uma palavra de gratidão a todos os membros desta candidatura, assim como às centenas de associados que nos ajudaram com as suas assinaturas", frisou José Fernando Rio, que 29 anos depois de Martins Soares, fará concorrência a Pinto da Costa pela presidência dos dragões.Como se sabe, o ato eleitoral está agendado para dia 18 de abril, mas, em virtude do surto do coronavírus, terá de ser adiado para uma data ainda a rever. José Fernando Rio mostrou-se satisfeito com essa decisão, apelando a todos que respeitem os pedidos do Governo para que fiquem nas suas casas. "Estou preocupado com o futuro do FC Porto, mas mais ainda com a saúde de todos. Por isso foi pedido um requerimento à MAG para adiarmos as eleições. Felizmente já percebi que a opinião do presidente da MAG é a mesma e que há união de todos na vontade de adiar o ato eleitoral. Por fim gostava de deixar uma palavra de serenidade e de esperança a todos os portistas, a todos os portugueses e também ao candidato rival e atual presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. Protejam-se e protejam as vossas famílias. Fiquem em casa. As coisas ainda vão piorar, mas depois tudo ficará melhor e tudo voltará à normalidade", finalizou o candidato à presidência dos azuis e brancos.A candidatura encabeçada por José Fernando Rio conta também com o nome de André Sérgio Noronha para a presidência da Mesa da Assembleia Geral, com o de José Jacinto Veloso para o Conselho Fiscal e Disciplinar e ainda com o de Álvaro Teles de Menezes para o Conselho Superior.