José Fernando Rio aposta no futsal, futebol feminino e voleibol masculino

O candidato às eleições do FC Porto pela lista C aposta forte no reforço das modalidades no clube. José Fernando Rio quer não só manter aquelas que os dragões têm na atualidade, como ainda ampliar esse número, com a criação de uma equipa de futsal masculino, uma de voleibol masculino e outra de futebol feminino.





"As modalidades são fundamentais, são tão importantes como o futebol, porque é nas modalidades que está o verdadeiro espírito do FC Porto. Antes de o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa tomar posse como presidente do FC Porto, o clube tinha mais modalidades do que tem hoje em dia. É curioso, porque ao longo deste tempo, em vez de aumentar o leque de modalidades, foi diminuindo. Antes, o FC Porto tinha mais infraestruturas para a prática dessas modalidades do que tem agora. Acho que aqui houve um trabalho que não foi bem feito nas modalidades e que para a minha candidatura é absolutamente fundamental. O FC Porto não só tem que manter todas as modalidades que já tem, como reforçá-las. Sei que é preciso ter dinheiro e vamos fazer essa aposta dentro das nossas possibilidades. Quem é que não sonha ter o voleibol masculino de volta? Quem é que não quer ter uma equipa de futsal? Quem é que não quer ter a vertente feminina de todas as modalidades? Hoje em dia o FC Porto é um clube quase de homens, de atletas homens... Não faz sentido nenhum. Não se compreende que o FC Porto não tenha uma equipa de futebol feminino", apontou Rio, na entrevista concedida à página 'Superportistas'.