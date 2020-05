José Fernando Rio apresenta lista e projeto na sexta-feira

José Fernando Rio, candidato à presidência do FC Porto pela lista C, completou o processo de apresentação de listas esta quarta-feira, ao entregar presencialmente nos serviços do clube os nomes dos sócios que o vão acompanhar na corrida eleitoral.





No entanto, o candidato adiou para sexta-feira, dia 29, a apresentação "da equipa e do projeto". "É um momento de grande felicidade, acima de tudo pelos sócios do FC Porto, que desta vez têm uma alternativa credível por onde escolher. A apresentação pública, aos sócios e aos órgãos de comunicação social da equipa e do programa da Lista C decorrerá no Auditório Fernando Sardoeira Pinto, no Museu do FC Porto, na próxima sexta-feira, dia 29 de Maio, a partir das 18h00", anunciou nas suas redes sociais.