José Fernando Rio avisa Pinto da Costa: «Estaremos atentos ao cumprimento das promessas»

Pinto da Costa foi reeleito presidente do FC Porto e José Fernando Rio, candidato pela lista C, já deu os parabéns ao líder portista. Numa declaração pública Fernando Rio garantiu que vai estar atento ao cumprimento das promessas, assegurando, por outro lado, que não pretende ser oposição.





"1. Quero começar esta declaração, por dar os parabéns ao Presidente reeleito, Jorge Nuno Pinto da Costa, a quem já tive oportunidade de telefonar e felicitar pela vitória. Os sócios decidiram, está decidido!O FC Porto está numa situação delicada e espero, sinceramente, que o Presidente reeleito use este mandato dos sócios para construir um FC Porto mais sólido, mais competitivo e melhor preparado para enfrentar um futuro que não se prevê fácil. Iremos estar atentos ao cumprimento das promessas que fez aos sócios, mas nunca seremos oposição ao FC Porto.2. Em segundo lugar, uma palavra de apreço para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, Dr. Juiz Conselheiro Matos Fernandes, e a toda a sua equipa, que organizaram de forma exemplar este acto eleitoral. Ao longo deste processo tivemos algumas discordâncias em relação a decisões do Presidente da Mesa da Assembleia Geral mas, no final, tudo correu pelo melhor e tivemos um acto eleitoral que dignificou e engrandeceu o clube.3. Cumprimento os sócios que estiveram envolvidos nas outras listas concorrentes a este acto eleitoral e dar-lhes os parabéns porque contribuíram, e muito, para o enriquecimento da discussão que o clube precisa e seguramente para a grandeza do FC Porto que todosqueremos. Todos somos poucos para lutar por um FC Porto melhor.4. As eleições deste fim-de-semana foram históricas porque, pela primeira vez em muitas décadas, os sócios do FC Porto tiveram mais que uma alternativa por onde escolher o caminho que querem para o clube.Com a sua resposta massiva a este acto eleitoral, os sócios do FC Porto demonstraram de forma inequívoca a vitalidade, grandeza e força do Clube. Quero, também, deixar uma nota em relação ao comportamento cívico dos sócios do FC Porto: foram umas eleições muito disputadas e muito concorridas, mas que decorreram sem quaisquer incidente, o que a todos nos enobrece.5. Os meus parabéns aos membros da nossa Lista que foram eleitos para o Conselho Superior. O currículo, o seu percurso e, acima de tudo, o seu Portismo falam por si. São pessoas independentes que, estou certo, defenderão a cada momento aquilo que julguem ser os superiores interesses do FC Porto.6. Quero dirigir uma palavra a todos aqueles que me acompanharam mais de perto neste combate pelo futuro do FC Porto. Começo por agradecer a todos os que integraram as várias listas aos órgãos sociais do Clube,nas figuras dos respetivos presidentes: Dr. André Noronha, Dr. José Veloso e Eng. Álvaro Teles de Menezes.Um agradecimento muito especial aos elementos que, comigo, integraram a lista candidata à Direção do FC Porto. Obrigado pela consistência e profundidade das propostas que apresentámos aos sócios do FC Porto.Obrigado a todos por terem dado um passo em frente e integrado uma das listas mais abertas, capaz, diversa e descomprometida de todas aquelas que alguma vez se apresentaram a eleições no nosso clube.Obrigado pelo projeto de mudança que construímos e que, estou certo, não se esgotou neste acto eleitoral.Uma palavra muito especial para o meu diretor de campanha, o Francisco Teles de Menezes, sem o qual esta candidatura não teria sido possível.7. Deixo para o fim uma palavra de esperança aos sócios do FC Porto.Agradeço, do fundo do coração, a todos aqueles que depositaram a sua confiança na nossa lista, mas o nosso compromisso com os sócios não terminou ontem, porque o combate em prol do FC Porto nunca termina.Com a responsabilidade que advém de tantos sócios terem confiado em nós, iremos estar mais atentos do que nunca e, sempre que se jusKfique, interviremos na defesa dos superiores interesses do nosso clube.Estivemos neste combate pelo FC Porto, mas queremos um FC Porto unido.Somos todos PORTO!Viva o FC Porto!José Fernando Rio"