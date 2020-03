José Fernando Rio com deputado municipal

José Fernando Rio inicia hoje o processo de recolha das 300 assinaturas necessárias à apresentação formal da sua lista às eleições de 19 de abril. O antigo comentador do Porto Canal tem já escolhidos os dois nomes que irão acompanhá-lo na luta pela presidências dos restantes órgãos sociais. André Noronha concorre à Mesa da Assembleia Geral; José Veloso ao Conselho Fiscal e Disciplinar; e Álvaro Teles Menezes ao Conselho Superior.

André Noronha é deputado municipal na CM Porto, tendo sido eleito pelo movimento independente ‘Porto, O Nosso Partido’, afeto a Rui Moreira. Quanto a José Veloso e Álvaro Teles Menezes, o primeiro é economista e o segundo, sócio nº 90 do FC Porto, tem mais de 75 anos de filiação, o que lhe valeu já a roseta de diamante do clube. As informações foram confirmadas por José Fernando Rio, que se manteve incontactável durante o dia de ontem, à Tribuna Expresso.