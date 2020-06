José Fernando Rio confiante: «Os sócios querem uma renovação e entenderam as ideias»

José Fernando Rio já exerceu o direito ao voto. O candidato pela lista C apresentou-se pouco depois do meio-dia no Dragão Arena, dirigindo-se à mesa de voto que lhe era destinada, e, no final, falou aos jornalistas sobre a perspetiva que tem para estes dois dias, revelando-se confiante para o que aí vem.





"Estou confiante. Os sócios entenderam bem as minhas propostas, os sócios querem uma renovação. A minha equipa dá cara a essa renovação. Acho que apenas faltou o debate. Foi pena que não se tenham podido juntar e trocar argumentos e ideias. Isso empobreceu esta campanha. Eu aceitei esse desafio de imediato, sei que o candidato da lista B também aceitou, mas ele não acontece porque o candidato da Lista A não quis debater as suas ideias", lamentou José Fernando Rio, que não deixou, ainda assim, de classificar a campanha eleitoral como "positiva"."Finalmente os sócios puderam ter a noção exata do que se passa com o clube. Ficaram a saber mais nesta semana do que em muitos anos para trás. Finalmente, esclareceram-se os sócios sobre academias, contas, renovações. Havia um silencio que foi quebrado porque eu e outros sócios avançámos", apontou.Por essa razão, José Fernando Rio acredita que o FC Porto será diferente "amanhã". "O FC Porto de ontem não será igual ao FC Porto de amanhã", referiu, deixando, por fim, um apelo aos sócios. "É um dia histórico para o FC Porto porque ao fim de muitas décadas os sócios têm alternativa, caminho para escolher o futuro. Todas as candidaturas apresentaram projetos estruturados, a pensar no bem do FC Porto, agora compete aos sócios vir votar e decidirem em consciência o que julgam ser o melhor para o FC Porto. Nós demos o melhor para esclarecer os sócios e para que acreditem no projeto, mas o que interessa é o FC Porto", concluiu.