José Fernando Rio discorda da data das eleições no FC Porto: «Parece-me que há uma certa pressa»

José Fernando Rio não concorda com os moldes em que o processo eleitoral para a presidência do FC Porto vai decorrer. O candidato pela lista C - letra que lhe foi atribuída este sábado - defende que o ato eleitoral deveria ser adiado, para que pudesse decorrer mais à frente, com outro tipo de condições.





"A minha candidatura é a lista C, de campeão. Em relação ao resto, houve algum contraditório. O Doutor Matos Fernandes vai ter de tomar uma decisão. Não conta com a totalidade de apoio. Eu sei que vivemos tempos difíceis, mas acho que a eleição do FC Porto merece que sejam cumpridos os regulamentos e que haja condições normais para que as pessoas possam apresentar projetos, discutir ideias, trocar opiniões com os sócios. E para que o dia propriamente dito também decorra com segurança física, mas acima de tudo para que a saúde não seja posta em causa. Parece-me que, para um processo que esteve quase dois meses em suspenso, há uma certa pressa para realizar as eleições, que eu não entendo muito bem. Acima de tudo, está o interesse dos sócios, que têm de ser esclarecidos, e a saúde dos sócios. No início de junho não me parece que haja condições para grandes aglomerações. Mas vamos aguardar. As ideias estão alinhadas e vamos à luta", apontou, à saída do Dragão, depois de ficar a conhecer a letra da sua lista e os moldes em que irá decorrer o ato eleitoral.No fundo, José Fernando Rio acredita que, com as condições propostas, não haverá espaço para que as ideias sejam debatidas e para que os sócios possam ficar a conhecer apropriadamente cada projeto. "Numa campanha eleitoral tem que haver debate e esclarecimento. Sem haver contacto e proximidade, o esclarecimento não é total. Já sei que há entrevistas, até pode existir algum debate, mas não me parece que um dos candidatos queira esse debate. Portanto é um processo eleitoral coxo. Vai faltar debate e esclarecimento. E não sei se estão reunidas as condições para que haja afluência em massa. Em junho vai haver receio das pessoas", acrescentou."Preocupa-me porque são exceções a mais ao regulamento e aos estatutos. Devíamos tentar cumprir ao máximo o regulamento. Este processo já teve tantas exceções que acaba por inquinar um bocadinho este processo. Mas pronto, não é num dia é em dois, desde que sejam salvaguardadas todas as condições de segurança. Dois dias repartem as pessoas, mas acho que era preferível adiar as eleições e realizar numa altura em que pudessem decorrer com normalidade", concluiu.