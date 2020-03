José Fernando Rio e o caso dos e-mails: «Justiça está a confundir o mensageiro com a mensagem»

José Fernando Rio, que esta noite revelou a sua candidatura à presidência do FC Porto, comentou o processo dos e-mails, poucos dias depois de Francisco J. Marques ter sido acusado de sete crimes pelo Ministério Público. O jurista considera que a justiça está a "perseguir o mensageiro em vez de se preocupar com os conteúdos das mensagens".





"A justiça está a confundir o mensageiro com a mensagem, está a perseguir o mensageiro em vez de se preocupar com os conteúdos das mensagens. Os e-mails revelaram factos que indicam ilicitudes por parte do Benfica. Quando se está na perspetiva de denunciar práticas que se consideram ilegítimas ou irregulares, é do interesse superior da justiça para com os cidadãos que esses eventuais crimes sejam investigados, e não perseguir e acusar quem tornou públicar essas situações. Se há violação de privacidade, tem de haver condenação. Mas o principal é olhar para o que foi revelado nos e-mails", comentou José Fernando Rio, ainda no programa 'Trio d'Ataque', na RTP3.