José Fernando Rio: «Pinto da Costa não tem obra nova»

José Fernando Rio, candidato da lista C às eleições do FC Porto, voltou a fazer uma avaliação negativa do último mandato de Pinto da Costa. O jurista elogiou o atual presidente, pelo seu passado no clube, mas lembrou que este é o momento de alterar o rumo do FC Porto.





"Somos filhos de Pinto da Costa, temos muito a aprender com o que ele fez, é o melhor presidente da história do FC Porto e do futebol português, mas não tem obra nova. Faço uma avaliação negativa dos últimos quatro anos do FC Porto. Chegou o momento de tomar decisões para que o FC Porto continue com uma dimensão muito boa em Portugal e com dimensão internacional. Quem trouxe o clube até aqui, não tem capacidade para dar a volta a esta situação. As pessoas têm de votar com o coração, mas também com a razão", revelou José Fernando Rio, em entrevista ao Porto Canal.De resto, o candidato da lista C fez reparos à falta de competitividade no campo desportivo e ao défice financeiro do clube. "O FC Porto tem perdido competitividade, nas últimas seis épocas só ganhou um campeonato, e nos últimos 30 troféus disputados em Portugal só ganhou três. Não admito que a política desportiva do clube permita que jogadores importantes saiam a custo zero. Há um conjunto de interesses que anda à volta dos jogadores e o FC Porto tem de antecipar os problemas", apontou lembrando as saídas de Yacine Brahimi e Héctor Herrera a custo zero.No que respeita às modalidades, José Fernando Rio vincou que pretende fazer uma aposta forte para devolver o ecletismo ao FC Porto."Queremos construir mais um pavilhão, para que as modalidades tenham mais um espaço para treinar, e ter também mais modalidades, o FC Porto já foi mais eclético, o FC Porto tem de ter futsal, futebol feminino, com equipas competitivas para discutir os títulos. Vamos tentar fazer regressar o atletismo e o voleibol masculino", rematou.Recorde-se que as eleições do FC Porto estão agendadas para os dias 6 e 7 de junho, estando na corrida três listas à presidência, lideradas por Pinto da Costa, Nuno Lobo e José Fernando Rio, para além de uma lista autónoma ao Conselho Superior do clube.