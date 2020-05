José Fernando Rio quer baixar salários dos jogadores e da SAD

José Fernando Rio corre para as eleições dos dragões, que terão lugar a 6 e 7 de junho, consciente de que "a situação financeira do FC Porto é muito preocupante" e para resolver esse problema está determinado a tomar "medidas drásticas". Uma delas passa por baixar a massa salarial do plantel e da administração da SAD.





"Para situações complicadas, as medidas têm de ser drásticas. O FC Porto tem de pôr um travão a fundo nas despesas e obviamente que vai ter que se preocupar também com as receitas, tem que potenciar as receitas que possui e potenciar novas fontes de receitas. Temos ideias para isso, mas para já o FC Porto tem de fazer um corte abrupto nos custos, isso implica mexer nos salários, que é a parte mais elevada dos custos, mexer nos salários da administração e dos jogadores. Nos salários dos jogadores só de pode mexer aos poucos, porque há contratos que têm de ser respeitados, mas se o FC Porto conseguir aproveitar as mais-valias que tem na sua formação, pode fazer baixar em duas ou três épocas a sua folha salarial. Já se sabe que um jogador que vem da formação não ganha a mesma coisa que um jogador que vai contratar ao Brasil, Argentina, México ou mesmo na Europa. Isso pode contribuir para uma redução dos custos e que é obrigatório. Além disso, tem de mexer nos salários da administração, já o disse, gerir a SAD do FC Porto é um trabalho de responsabilidade, o FC Porto é uma grande empresa, tem de ter à sua frente gente competetente e bem remunerada, mas julgo que é possível com menos custos ter uma melhor gestão. Vou procurar reduzir os salários da administração, elevando a qualidade da gestão", fez questão de vincar na entrevista à página 'Superportistas'.O candidato pela lista C revelou ainda que, caso seja eleito para a presidência do FC Porto, avançará com uma auditoria às contas do clube, situação que lhe parece natural."Depois de tantos anos da mesma direção, e da mesma administração, é normal que se possa pedir uma auditoria, porque é fundamental conhecer o estado em que está o clube. Não quer dizer que se use essa auditoria para lavar roupa suja, ofender alguém ou para atacar alguém. É preciso fazer essa auditoria para quando se chegar ao clube se ter a noção exata de tudo aquilo que o clube precisa. Daí que essa auditoria seja obrigatória", destacou ainda José Fernando Rio.