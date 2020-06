José Fernando Rio: «Sócios estão a demonstrar que o clube é deles e que está vivo»

A grande adesão dos sócios do FC Porto às urnas mereceu elogios por parte de José Fernando Rio. O candidato pela lista C ficou agradado com a resposta dos associados e deu conta dfisso mesmo, no Twitter.





"Hoje já é um dia histórico! A afluência às urnas continua a ser enorme e será uma das maiores de sempre. A existência de mais do que uma candidatura contribuiu muito para este processo democrático. Os sócios do FC Porto estão a demonstrar que o clube é deles, que é enorme e que está bem vivo", escreveu.