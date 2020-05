José Fernando Rio solicita a intervenção das autoridades nas eleições do FC Porto

José Fernando Rio, candidato da lista C às eleições do FC Porto, voltou a colocar em causa a data do ato eleitoral, agendado para os dias 6 e 7 de junho. De acordo com Rio, face ao coronavírus, não estão reunidas as condições para se fazer um debate de ideias entre as diferentes listas concorrentes, como também há dúvidas em torno da segurança de quem for votar.





"Os candidatos devem poder apresentar os seus projetos, as suas ideias, e devem poder debatê-las com os eleitores, os quais têm o direito a ser esclarecidos, e que o dia das eleições decorra com normalidade e segurança. Ora, se a data proposta pelo senhor presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto for a que foi anunciada aos representantes das listas no sábado passado (dias 6 e 7 de junho), penso que estas condições mínimas não estão reunidas. Com eleições marcadas para o início de junho, não poderá haver debate e esclarecimento, nem haverá condições de segurança e sanitárias para que a assembleia geral eleitoral decorra com normalidade", começou por escrever José Fernando Rio, numa mensagem publicada no Facebook.Nesse sentido, o candidato à presidência do FC Porto lançou um repto a José Manuel Matos Fernandes, presidente da MAG, e também um apelo a Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, que é ao mesmo tempo candidato ao Conselho Superior dos dragões na lista de Pinto da Costa, no sentido de contactarem as entidades competentes de forma a que estas se pronunciem sobre este ato eleitoral."Em email enviado ontem à tarde, solicitei ao senhor presidente da Assembleia Geral do FC Porto que requeira a necessária autorização às entidades governamentais (administração interna e saúde) ou, pelo menos, que solicite um parecer favorável à Polícia de Segurança Pública, Polícia Municipal, Autoridade Nacional de Proteção Civil e Direção Geral de Saúde. Exorto, também, o Presidente da Câmara Municipal do Porto (e candidato ao Conselho Superior do FC Porto pela lista do actual presidente), Dr. Rui Moreira, a pronunciar-se sobre esta data prevista para as eleições, ele que tem conduzido de forma exemplar o combate à Covid-19 e aos seus efeitos, e que tem sido o primeiro defensor da saúde de todos os portuenses. Queremos ir a votos e estamos prontos para isso, mas em primeiro lugar estão os superiores interesses e a saúde dos sócios do FC Porto!", rematou o candidato da lista C.