José Morais diz que Conceição tem influências de Mourinho

Por tudo o que já conquistou, José Mourinho é uma referência para muitos treinadores portugueses e teve uma influência direta na definição de muitas destas carreiras. Uma delas, segundo José Morais, foi a de Sérgio Conceição. O ex-adjunto do Special One garante ver muito do agora técnico do Tottenham no atual técnico do FC Porto e explica o porquê.

"O Sérgio Conceição aprendeu muito com Mourinho do que é como treinador e hoje é um técnico de qualidade, com carisma e grande personalidade", apontou o técnico, à EFE, antes de referir outros exemplos em que acredita que esta influência de Mourinho acabou por se evidenciar.

"Jorge Costa, Mário Silva, etc... São uma geração de jogadores que trabalharam com Mourinho e que agora são treinadores, beneficiaram disso. Ele é uma referência para eles", concluiu.