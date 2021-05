José Mourinho e os 18 anos da Taça UEFA: «Pelo menos fiquei com a bola»

A conquista da Taça UEFA pelo FC Porto entrou esta sexta-feira na maioridade. Completam-se 18 anos desde que os dragões venceram a prova que, entretanto, passou a chamar-se Liga Europa. José Mourinho era o treinador e não deixou de assinalar a data na rede social Instagram.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

"O troféu está no Museu do FC Porto, mas pelo menos fiquei com a bola", escreveu o treinador na legenda de uma fotografia onde surge sorridente, com a taça na mão e a bola colocada por cima, ainda no aeroporto de Sevilha, cidade espanhola onde o FC Porto venceu o Celtic, por 3-2, após prolongamento.Perante quase 53 mil espectadores, Derlei adiantou os dragões no marcador e, logo de seguida, Henrik Larsson empatou para os escoceses. Alenitchev voltou a dar vantagem aos portistas, mas o atacante sueco bisou e levou o jogo para prolongamento, onde um golo do ninja Derlei ditou a vitória do FC Porto.