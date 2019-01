José Neto: «Há uma certa similitude na comunicação do Sérgio Conceição e do Sr. Pedroto»

José Neto deu uma aula aberta na tarde desta segunda-feira no Auditório Fernando Sardoeira Pinto, do museu do FC Porto. Perante uma plateia de cerca de uma centena de pessoas, entre alunos e convidados, entre eles o bibota Fernando Gomes, diretor de scouting do FC Porto, o professor abordou "A Arte de Comunicar".Pinto da Costa e Sérgio Conceição não puderam marcar presença, por se tratar de dia de jogo, mas José Neto não deixou de fazer referência ao atual treinador portista. "Quando um jogador vê um treinador assim, nem que tenha a perna partida vai correr!", disse, utilizando uma fotografia de Sérgio Conceição para expressar a importância da comunicação gestual no futebol."Há uma certa similitude na comunicação pública do Sérgio Conceição e do Sr. Pedroto. E do próprio presidente. Há uma tríade comunicacional entroncada nos mesmos princípios de seriedade, honra, dever, obrigação, função, forma e etc… A forma como ele expressa opinião, como a entrega, faz dela uma mestria. Ele não apenas o diz, ele deseja e mostra vontade. O desejo mede os obstáculos, a vontade ultrapassa-os e ele quer, quer, quer! E isto é muito importante para um treinador nesta dimensão e neste grau de exigência", disse, a Record.A aula serviu também para assinalar o 34.º aniversário do falecimento de José Maria Pedroto, que José Neto não esquece. "É sempre importante recordar Pedroto pela cultua da memória. E para mim é gratidão, a mãe de todas as virtudes. Gratidão por alguém que estava adiantadíssimo no tempo. Foi através dele que conheci o professor Manuel Sérgio, que me mostrou a educação do homem para lá da educação física, que não existe. Na educação do homem estão inseridos o corpo, a mente, o desejo, a natureza e a sociedade. Não é o jogador que joga, é o homem que joga. E o Sr. Pedroto estava nesta dialética, que é uma conversa atual. A partir daí fizemos um construto direcionado para o rendimento", recordou.O evento terminou com uma visita ao museu na companhia de alunos do ISMAI, onde leciona.