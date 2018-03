Poucos instantes depois do apito final em Paços de Ferreira , num encontro que marcou a primeira derrota do FC Porto nas provas internas , o guarda-redes José Sá aproximou-se de Bruno Paixão e, depois de lhe dirigir algumas palavras, foi mesmo expulso pelo árbitro, que naquele momento também era alvo da atenção de Sérgio Conceição.Aparentemente, o guardião, que recentemente perdeu a titularidade para Iker Casillas, terá protestado algumas das decisões do árbitro, algo que desagradou ao homem do apito.

Autor: Fábio Lima