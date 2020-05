José Sá grato a Casillas

Iker Casillas esteve ontem em direto no Instagram e José Sá acabou por juntar-se à conversa com o espanhol. Os antigos companheiros estiveram alguns minutos a trocar impressões sobre o panorama atual e até tiveram tempo para brincar um com o outro. "Estás com um ar mais maduro", disse o espanhol ao português, recebendo a gratidão quase pronta do agora guarda-redes do Olympiacos e outra resposta em tom de brincadeira. "Ensinaste-me muito sobre estilo", apontou José Sá.





Iker Casillas recorreu também às redes sociais para partilhar que sente falta de ver as ruas da cidade do Porto cheias. "Já falta pouco para ver estas ruas cheias de gente. Força", referiu o guardião, juntando a esta frase uma fotografia da Ribeira. Um sinal de otimismo de Casillas para os dias que se avizinham.