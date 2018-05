José Sá sentiu a festa da conquista do título e da inscrição do seu nome no Museu do FC Porto como especiais, mas recordou não ter sido um feito inédito."É especial, claro, mas o meu nome já estava aqui. Como ganhei a 2ª Liga pela equipa B, já tinha cá o meu nome, mas este título é diferente. Ter agora o meu nome aqui pela equipa principal é um orgulho muito grande. Trabalhei para isso", frisou ao site do FC Porto.A seu ver, o "grupo merecia este título. E este título tanto fazia falta ao clube como também a nós, porque alguns jogadores já estão aqui há alguns anos e queriam muito ganhar".