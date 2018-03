José Sá foi punido com dois jogos de castigo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O guarda-redes do FC Porto foi expulso no final da partida com o P. Ferreira (0-1) devido aos insultos dirigidos ao árbitro Bruno Paixão. Ora, também as palavras do guardião foram tornadas públicas."Muitos parabéns pela excelente vitória que conseguiste aqui, tu e a tua equipa!", pode ler-se no mapa de castigos, que revela uma multa de 1.148 euros ao guarda-redes português, de 25 anos, que perdeu a titularidade para Iker Casillas.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto