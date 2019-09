José Tavares distinguido como coordenador técnico

José Tavares, coordenador técnico da formação do FC Porto, foi ontem premiado pela Associação Internacional de Desenvolvimento do Futebol [n.d.r.: IFDA, em inglês], numa cerimónia que decorreu em Moscovo, na Rússia.

O técnico viu o seu trabalho de três anos ao leme da formação ser reconhecido pela IFDA, que valorizou a conquista da Youth League por parte dos sub-19 do FC Porto, na última época. Além de José Tavares, estavam nomeados para a categoria Coordenador de Academia Saïd Ouaali, do AJax (Holanda), pelo "desempenho de vários jogadores formados no clube na equipa finalista da Liga dos Campeões de 2018/19", e ainda Aram Fundukyan, do Krasnodar (Rússia), por ter cerca de 60 por cento dos seus jovens presentes nas várias seleções russas.

José Tavares, de 39 anos, entrou no universo do FC Porto em 2010/11, trabalhando como técnico da formação e no departamento de observação até integrar a equipa técnica de Luís Castro em 2013/14, conquistando a 2ª Liga pelo FC Porto B em 2015/16. Na época seguinte liderou a equipa durante dois meses, prosseguindo depois para as funções de coordenação.

As restantes categorias, sempre relacionadas com a indústria do futebol, debruçaram-se sobre vertentes tão diversas como marketing, imprensa, ação social, educação, arbitragem, inovação ou adeptos. O evento, denominado Heróis do Futebol, contou com a presença de vários ex-jogadores de nível mundial, como Francesco Totti, Vincent Candela, Aldair, Fernando Hierro e Fernando Morientes, por exemplo.