Jovem avançado troca Sporting pelos dragões ao fim de 8 anos: «Somos Porto»

Aos 16 anos, e depois de 8 a vestir a camisola do Sporting, Gabriel Carvalho assinou pelo FC Porto. O jovem avançado publicou esta terça-feira, nas redes sociais, várias fotografias com a camisola dos dragões e do momento da assinatura, assumindo ter chegado ao "clube do coração".





"Estou muito contente por assinar um contrato profissional com o FC Porto o clube do meu coração! Estar de volta aos relvados e poder estar com este símbolo ao peito é um enorme privilégio e um grande orgulho... Vai ser um novo passo, um novo caminho mas sempre com a mesma garra e ambição. Somos Porto", escreveu o jogador dos juvenis.