Jovem reforço do FC Porto reage: «Para quê odiar o Benfica se somos melhores do que eles?»

Benicio Baker-Boaitey, de apenas 16 anos, foi confirmado como reforço do FC Porto na semana passada. Apesar de ainda agora ter chegado a Portugal, o jovem já está bem familiarizado com a rivalidade entre os dragões e o Benfica.





Numa sessão de perguntas e respostas no Instagram, um adepto perguntou ao jogador de 16 anos se este odiava o Benfica e o inglês respondeu desta forma."Para quê odiar se somos melhores do que eles?", escreveu Boaitey, que para já vai integrar as camadas jovens do FC Porto.