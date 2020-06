Jovens de 16 anos assinam pelo FC Porto

O FC Porto anunciou que o avançado Joel Carvalho e o médio Bruno Pires, ambos de 16 anos, assinaram contrato profissional com os dragões até junho de 2023.





? Joel Carvalho assina contrato profissional com o FC Porto até junho de 2023

?Avançado 16 anos

"É, sem dúvida, um misto de orgulho e responsabilidade."#FCPorto #FCPortoSub17 #Sub17 pic.twitter.com/AwZwSzrtq9 — FC Porto (@FCPorto) June 15, 2020

? Bruno Pires assina contrato profissional com o FC Porto até junho de 2023

?Médio 16 anos

"Trabalhei muito para chegar a este momento e, a partir de hoje, ainda vou trabalhar mais para alcançar outros objetivos"#FCPorto #FCPortoSub17 #Sub17 pic.twitter.com/WK51hgpIkM — FC Porto (@FCPorto) June 15, 2020

O atacante da equipa de sub-17 não escondeu a satisfação. "É um sonho tornado realidade. Todos ambicionamos assinar um contrato desta dimensão, quanto mais com este clube. É, sem dúvida, um misto de orgulho e responsabilidade", disse ao site dos portistas.Já o centro-campista, também da formação de sub-17, falou em "orgulho": "Um dos meus maiores objetivos é pisar o relvado do Estádio do Dragão. Para isso tenho de manter o empenho e o foco para um dia poder vestir esta camisola neste magnífico estádio."