Juan Jesus nega contactos com o FC Porto: «Até agora não me chegou nada»

Juan Jesus, defesa-central da AS Roma, tem sido associado a um possível interesse do FC Porto neste mercado de transferências. Amigo pessoal de Alex Telles, o defesa da formação italiana revelou, em declarações à Antena 1, ter conversado com o lateral dos dragões sobre uma possível mudança para o atual campeão português, algo que diz não passar de rumores.





"Houve um interesse há dois anos, mas por enquanto não sei nada. O Alex Telles ligou-me ontem [quarta-feira] e eu disse-lhe que o que vocês sabem é o que eu sei. O Alex Telles ficou curioso, falo com ele todas as semanas. Até agora não me chegou nada. Tenho respeito pelo FC Porto e pela Roma. Por agora não houve conversas. É isso que posso falar", confessou Juan Jesus.