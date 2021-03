Juan Quintero rende 1,6 M€ ao FC Porto

Juan Quintero foi ontem oficializado como reforço do Shenzhen, da China. De acordo com a imprensa colombiana, o criativo deixou o River Plate a troco de cerca de oito milhões de euros, bolo do qual o FC Porto terá direito a 20 por cento, ou seja, a 1,6 milhões de euros. Juan Quintero, recorde-se, jogou nos dragões entre 2013 e 2015.