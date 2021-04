Julen Lopetegui e Óliver Torres 'mataram' as saudades do FC Porto

Sevilha é uma cidade que diz muito ao FC Porto, e o clube com o mesmo nome, atualmente, conta com uma vasta legião de ex-dragões no grupo. Lopetegui e Óliver Torres são dois deles e, ontem, fizeram questão de matar saudades do azul e branco.

O atual treinador do Sevilha deslocou-se ao seu Ramón Sánchez-Pizjuán para assistir à partida, ao passo que o médio espanhol passou, durante a tarde, pelo hotel onde a comitiva portista estava para rever os ex-colegas. "Gosto sempre quando me falam do FC Porto, tenho muitas saudades, muito carinho e proximidade com este clube", disse Óliver à FC Porto TV.