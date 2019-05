Julen Lopetegui: «Estive muito perto de contratar Keylor Navas para o FC Porto»

Julen Lopetegui revelou que esteve muito perto de contratar Keylor Navas para o FC Porto em 2014, quando chegou ao comando técnico dos dragões. No entanto, o guarda-redes acabou por trocar o Levante pelo Real Madrid após o Campeonato do Mundo."Antes do Mundial do Brasil quis contratá-lo para o FC Porto. Aliás, esteve muito perto. Mas a explosão que teve no Mundial fê-lo ter outro rumo, o que é normal", referiu o treinador em declarações ao canal Teletica, que na temporada seguinte foi presenteado com Iker Casillas no Dragão.Lopetegui chegou a orientar Navas esta temporada em Madrid e ficou com boa impressão do costa-riquenho: "Encontrámo-nos este ano no Real Madrid. É uma excelente pessoa e um profissional fantástico. Um guarda-redes de máximo nível e não há muitos. Um rapaz extraordinário".Recorde-se que o guardião foi recentemente associado ao FC Porto e a sua mulher até esteve na Invicta , mas os valores envolvidos num eventual negócio seriam incomportáveis para o clube português.