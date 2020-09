Julen Lopetegui exige indemnização de 792 mil euros ao FC Porto

Deu ontem entrada no Juízo do Trabalho do Porto uma ação interposta contra o FC Porto por Julen Lopetegui, antigo treinador dos dragões, em que este reclama quase 792 mil euros de indemnização pelo seu despedimento sem justa causa em janeiro de 2016. O processo já foi atribuído e irá agora ser julgado por aquela comarca.





Entrou esta sexta-feira no Juízo do Trabalho do Porto uma acção interposta por Julen Lopetegui contra o FC Porto. O antigo treinador dos dragões reclama quase 792 mil euros de indemnização pelo seu despedimento em Janeiro de 2016, que terá sido feito sem justa causa. O processo vai agora ser julgado por aquele tribunal.Em outubro do ano passado soube-se que o espanhol pedia uma verba de 791.839 euros de indemnização.apurou que o processo deu ontem entrada no Juízo de Trabalho do Porto.