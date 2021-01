Julgamento do processo que opõe Sérgio Conceição a Seixas da Costa foi adiado

Estava previsto para esta tarde o arranque do julgamento do processo em que Seixas da Costa é acusado de difamação em relação a Sérgio Conceição, quando se referiu ao técnico portista como "javardo" numa publicação nas redes sociais, em março de 2019.





O treinador do FC Porto encontra-se ausente, já que a equipa joga mais logo na Madeira frente ao Nacional, para a Taça de Portugal, e por isso apresentou o requerimento para que fosse adiado o início do julgamento, que decorreria no Juízo Local Criminal do Porto. Também algumas testemunhas estavam ausentes.A defesa de Seixas da Costa, antigo secretário de Estado dos assuntos europeus, aceitou o adiamento sendo que ainda não há nova data definida, até porque será necessário ter em conta as novas medidas de contenção da pandemia que serão determinadas pelo Governo nos próximos dias.