Juninho Capixaba referenciado pelo FC Porto

Juninho Capixaba, defesa-esquerdo do Grêmio, está referenciado pelos dragões, noticiou a TVI24, através de Cândido Costa, ex-jogador do FC Porto e atual comentador.





O lateral, de 21 anos, foi adquirido ao Corinthians por 1 milhão de euros, mas, de acordo com notícias com origem no Brasil, o Grêmio não fecha a porta à sua saída imediata.