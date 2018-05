A SAD continua a segurar as principais pérolas da formação, tendo renovado agora o contrato com o central Pedro Justiniano até 2022. O luso-angolano, de 18 anos, que chegou no início da época proveniente da Juventus, foi uma das principais figuras da equipa de sub-19 que chegou à final da Youth League e também já fez a estreia pela formação B dos dragões, pela qual deverá começar a jogar com maior frequência.