Juventus prepara proposta por Alex Telles

A Juventus está no mercado para contratar um lateral-esquerdo e Alex Telles é o preferido para reforçar a equipa onde joga Cristiano Ronaldo, estando a preparar uma proposta para apresentar à SAD dos dragões.





De acordo com o site 'Calciomercato', a Juventus vai tentar garantir o defesa do FC Porto no 'foto finish', sabendo que o Manchester United está fortemente interessado na sua aquisição e já terá até um acordo com o jogador com vista à transferência.O técnico Andrea Pirlo conta com o ex-portista Alex Sandro, também ele internacional brasileiro, mas vê em Alex Telles a face de um novo ciclo para a equipa. Recorde-se que o lateral do FC Porto foi convocado por Tite para os primeiros jogos de qualificação para o Mundial'2022.