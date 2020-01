Juventus prepara-se para 'atacar' Alex Telles

A imprensa italiana adianta esta terça-feira que a Juventus terá 'reavivado' o interesse em Alex Telles, podendo no futuro próximo apresentar junto do FC Porto uma proposta na ordem dos 25 milhões de euros para convencer os dragões a libertarem o defesa internacional brasileiro.





Segundo o Calciomercato, a Vecchia Signora poderá estar tentada a aproveitar o facto de Telles estar a ano e meio do final do seu contrato com os dragões, uma situação que poderá pressionar os portistas a vender de forma a não deixar o jogador escapar a custo zero no final da temporada 2020/21, tal como sucedeu com Héctor Herrera e Yacine Brahimi.