Karraoui ligado ao FC Porto

Amine Karraoui, avançado, de 20 anos, que estava ligado ao Montpellier, acabou contrato com o clube francês e foi apontado ao FC Porto. A imprensa daquele país também dá conta do interesse do Nimes na contratação do jogador. A chegar à Invicta, seria um reforço para a equipa B, uma vez mais orientada por Rui Barros.