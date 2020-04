Kelvin e a razão para não escolher o 92: «Não me passou pela cabeça fazer essa provocação»

Kelvin ficou imortalizado no FC Porto pelo golo ao Benfica, ao minuto 92, e quando regressou ao Dragão depois dos empréstimos ao Palmeiras e ao São Paulo, em janeiro de 2017, muitos adeptos portistas estavam na expectativa quanto à possibilidade de o brasileiro vestir a camisola 92. Uma situação que o jogador compreende pelos prisma dos adeptos, mas que nunca equacionou, por respeito ao rival da Luz.





"O número da camisola não tem nada a ver, há alguns que têm um significado especial, como o número 10... Poderia ser entendido como uma provocação, é giro para os adeptos, mas para nós, dentro do campo, não interessa o número da camisola. Não era o momento para fazer isso. Na altura acabei por escolher o 23, porque estava com 23 anos. Não me passou pela cabeça fazer essa provocação, não era por aí. Estávamos a falar de um rival muito importante, num jogo muito importante, mas não fui por esse lado", lembrou o extremo, no programa 'FC Porto em casa'.