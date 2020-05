Kelvin e o "momento histórico" contra o Benfica: «Vejo esse golo todas as semanas»

Kelvin está no programa 'FC Porto em casa' e já recordou o golo ao Benfica, ao minuto 92, que decidiu o título de 2012/13. O brasileiro tem a companhia de Lucho González e André Castro, também eles elementos dessa equipa portista.





"Foi um momento histórico, vejo esse golo todas as semanas, dá-me forças quando não estou bem, dá-me motivação, vou levar para a vida toda, agradeço o carinho dos portistas", lembrou Kelvin.Também Lucho recordou esse momento mágico para o universo portista. "Foi um dos golos mais importantes que vivi na minha carreira, por tudo o que representou, frente ao rival, eles achavam que ia ficar empatado. É impossível não ficar com 'pele de galinha', foram muitas emoções, o Jesus de joelhos, o Moreno (técnico de equipamentos do FC Porto) a festejar na cara dele...", referiu El Comandante.