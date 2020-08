Kelvin pica Gilberto, reforço do Benfica: «Boa sorte, mas erraste na equipa»

Kelvin é um nome que os adeptos do FC Porto não esquecem e o próprio avançado também não apaga a passagem que teve pelo Dragão. Apesar de não ter sido uma experiência regular e sempre feliz, certo é que o dianteiro brasileiro acabou por ficar marcado na história dos azuis e brancos, com o famoso golo aos 92 minutos de um clássico em 2012/13, que valeu a conquista do título aos portistas.





Ora, através das redes sociais, Kelvin deu uma vez mais a entender que continua a torcer pelo FC Porto, ao picar Gilberto, jogador com quem partilhou balneário no Vasco da Gama e que recentemente confirmado como reforço do Benfica."Boa sorte, Cascavel. Erraste na equipa, mas de nada, irmão. Tu que lutes", escreveu o ex-FC Porto, juntando um emoji a rir.