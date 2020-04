Sem carta de condução e quase emprestado: Kelvin lembra peripécias no FC Porto

Para além do golo ao Benfica, que celebrizou Kelvin, umas semanas antes o brasileiro fez um bis ao Sp. Braga, no Dragão, que foi determinante para uma vitória por 3-2. O extremo confessou que essa exibição foi fundamental para que ficasse no FC Porto, uma vez que já estava a ser estudado o seu empréstimo.





"Esse jogo frente ao Sp. Braga marcou-me, nunca contei a ninguém em entrevistas, mas estava a viver um momento conturbado, porque fui apanhado a conduzir sem carta e tive problemas. O Antero (Henrique) ligou ao meu empresário, fui para o FC Porto B, e fiquei uma semana de castigo. Voltei nesse jogo diante do Sp. Braga, mas o meu empresário já estava em Portugal para resolver a situação, porque eu era para ser emprestado para o Brasil. Fui para o banco e não contava que o Vítor Pereira me colocasse em campo, entrei e fiz dois golos. No final do jogo, o Antero disse que era para me emprestar, mas depois disso já não saía… Esse jogo colocou-me novamente para cima, com 100 por cento de confiança", contou Kelvin, sempre ligado a momentos importantes.