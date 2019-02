Kelvin sem integração apesar de inscrito

O futuro imediato de Kelvin não passa pela equipa principal do FC Porto. O extremo, de 25 anos, foi inscrito pelo clube na Liga em cima do fecho do mercado, mas tal está longe de significar a sua incorporação no grupo de trabalho às ordens de Sérgio Conceição.

A inscrição do brasileiro – para acautelar a necessária disponibilidade competitiva imposta pelos regulamentos – estava prevista caso não fosse encontrada uma solução para o seu futuro até ontem, mas Kelvin irá manter-se no Brasil nos próximos tempos. Para já, o momento é de férias e o mais provável é que o extremo continue a jogar no seu país natal. Em último caso, o FC Porto terá sempre a possibilidade de o incorporar na sua equipa B.

Opção de 12 milhões

Noutro âmbito, diga-se que o PAOK dispõe de uma opção de compra sobre Sérgio Oliveira, emprestado pelo FC Porto até junho, de 12 milhões de euros.