Kelvin vai treinar com a equipa B do FC Porto

Kelvin viajou ontem, ao final da noite, para Portugal e vai ser integrado no plantel do FC Porto B, às ordens de Rui Barros. O extremo publicou uma fotografia no aeroporto na sua conta no Instagram, com a indicação de que iria rumar ao nosso país.

O brasileiro está assim de volta à esfera do FC Porto. Kelvin foi inscrito pelos dragões na Liga no último dia do mercado de transferências de inverno, uma medida normal, dado que qualquer jogador sob contrato tem de ser obrigatoriamente elegível para as competições domésticas.

Porém, como assinalámos na altura, tal estava longe de significar que o extremo seria incluído no plantel de Sérgio Conceição. Pelo menos por agora, Kelvin vai estar a trabalhar com a formação secundária dos azuis e brancos. No entanto, e com alguns mercados ainda em aberto, até pode vir a ser encontrada uma outra solução para o seu futuro próximo.