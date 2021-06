Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Kim Min-jae na agenda do FC Porto Central sul-coreano joga nos chineses do Beijing Guoan e está bem referenciado no Dragão. Processo em curso





Kim Min-jae (à esquerda) tem 24 anos

• Foto: Reuters